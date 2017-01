Huisfotograaf CC De Steiger Yannig Van de Wouwer stelt ten toon

Boom - De huisfotograaf van het cultureel centrum De Steiger heeft een selectie gemaakt van zijn foto's van de laatste jaren en stelt die in ’t Steencaycken ten toon tot eind februari.

Yanig Van de Wouwer (33) is sinds 2011 de huisfotograaf van het cultureel centrum De Steiger in Boom. Zo toont hij beelden van Scala, Bent Van Looy, Roland Van Campenhout, Love Like Birds, The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band, Kapitein Winnokio, enz. De kans dat u als bezoeker van deze expo in het sociaal restaurant ’t Steencaycken, Hoek 76, wel al eens zijn lens bent gepasseerd is bijzonder groot. De tentoonstelling is nog te bekijken tot en met maandag 27 februari. Vrijdag 20 januari heeft de vernissage plaats. Openingsuren: maandag, woensdag en donderdag van 11u tot 20u, vrijdag, zaterdag en zondag van 12u tot 21u en op dinsdag is deze horecazaak gesloten.