Aparte ticketverkoop Tomorrowland voor Rupelstreek

Willebroek - De ticketverkoop voor Tomorrowland start voor de inwoners van Willebroek, Aartselaar, Hemiksem, Niel en Schelle via een aparte reservatieshop op maandag 23 januari.

De ticketverkoop 'Tomorrowland Rupelstreek' start eerst voor Boom en Rumst op vrijdag 20 januari. De inwoners van Willebroek, Aartselaar, Hemiksem, Niel en Schelle komen via een aparte reservatieshop op maandag 23 januari om 20u aan de beurt via een aparte website. Alle praktische informatie over het verkoopsproces voor deze buurtbewoners en de voordelen ervan, vind je via dezelfde link. Het gaat om de dertiende editie van Tomorrowland in De Schorre in Boom tijdens de weekends van 21, 22 en 23 juli en 28, 29 en 30 juli.

Deze lokale ticketverkoop zorgt voor een aparte registratieshop, u online registreert en na controle door de gemeenten 'Dienst Bevolking', u aankoopt en het ticket ontvangt per mail. Nadien ontvangt u de Tomorrowland bracelets thuis, in een speciale Treasure Case. U kan maximaal vier tickets bestellen, maar deze personen moeten in Willebroek, Aartselaar, Niel, Hemiksem en/of Schelle wonen.

Een Full Madness Pass (combi ticket) kost 225 euro waarbij u 4,75 euro Service Fee en 9,50 euro voor de Treasure Case Fee betaalt. Voor een Magnificent Greens Package of een combiticket met verblijf op de camping inbegrepen betaalt u 290 euro, plus 8 euro Service Fee en 9,50 euro Treasure Case Fee. Door de registratie van alle kopers is het onmogelijk tickets door te geven aan wie niet in deze gemeenten woont. Alle tickets zijn gepersonaliseerd, alsook het bracelet. Bij het betreden van het festival wordt de identiteitskaart gevraagd.

http://www.tomorrowland.com/rupelstreek