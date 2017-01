Willebroek - Het Huis Inzake Verkeer en Ruimtelijke Ordening (HIVRO) hield voor haar sponsors, leden en medewerkers een receptie.

"We doen dit elk jaar om onze medewerkers te bedanken voor hun jaarlijkse onverdroten inzet", zegt HIVRO-voorzitter Luk Van Moer. Deze vereniging is een heel jaar in de weer met haar mobiel verkeerspark voor de schoolgaande jeugd. Daarnaast organiseren ze jaarlijks een kwis en een familiefietstocht doorheen de regio.