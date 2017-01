Ateneum Willebroek: Leerlingen en leerkrachten bouwen team

Willebroek - De leerlingen van BVL1 en 1A4 in GO! Atheneum Willebroek hielden een teambuildingsmoment, waarbij deze jongens en meisjes met deze dag de sfeer in de klas verbeterden en de band tussen leerlingen en leerkrachten versterkten.

"De organisatie 'V-Formation' kwam ons begeleiden met als rode draad: 'In the army'. Gedurende twee uur stond communicatie, respect en samenwerken centraal. Ter afsluiting krijgen de leerlingen een warme chocomelk. In het schooljaar organiseren ze de verkoop van verkoop van warme chocomelk met koek om deze teambuilding te betalen", legt leerkracht Wendy Debusschere uit.