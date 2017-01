Intense Activities opent 20 en 21 januari met opendeurdag na brand: Indoor 'via ferrata’s' uniek in Europa

Boom - Na de brand in augustus vorig jaar bleven ze bij Intense Activities niet bij de pakken zitten. Ze stellen een volledig vernieuwde zaak voor waarbij u twee extra indoor via ferrata’s wachten, uniek in Europa. De klimtoren is verdwenen en de 24 meter hoge ruimte ingevuld met een spannend indoor hoogteparcours. De buitenzijde blijft ongewijzigd.

Alle grote en minder grote helden, avonturiers, levensgenieters en kijklustigen worden in het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 januari in De Schorre op de locatie van ‘Intense Activities’ verwacht in het totaal vernieuwd interieur en concept. De indoor en outdoor activiteiten worden u dan gratis aangeboden. Het zag er op 12 augustus 2016 allemaal even anders uit. “De zelfontbranding van de inhoud van een stofzuiger zorgde voor een hevige brand. Uiteraard was er ook veel water-en rookschade maar de Boomse brandweer slaagde er in om veel erger te voorkomen”, legt Wim Maes (42) uit. Hij baat samen met de broers Koen (41), Bart (37) en zus Marjolien (39) de activiteiten en locatie van het familiebedrijf ‘Intense’ in hartje De Schorre uit.

Openingsprogramma

Het openingsprogramma op zaterdag 21 en zondag 22 januari start om 12.30u en loopt tot 18u. Alle indoor en outdoor klimactiviteiten zijn dan gratis toegankelijk, met begeleiding door ervaren instructeurs. De start van deze avonturensessies is telkens voorzien om 13u, 14u,15u,16u en 17u. Er loopt een zoekwedstrijd op de verschillende parcours waarmee mooie prijzen zijn te winnen. Er zijn ook geschenken voor de eerste honderd bezoekers. http://www.intense.be

