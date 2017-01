Inzetten op (nieuwe) opleidingen logistiek en zorgkundige in middelbaar en volwassenonderwijs

Willebroek - De gemeente start in 2017 met het uitwerken van Onderwijsplan 2.0, wat kadert een integrale aanpak om armoede aan te pakken. Het gaat om het uitbouwen van de richting logistiek en zorgkundige, over schoolcapaciteit en voor- en naschoolse opvang.

Voor het hele gemeentelijk onderwijsplan 2.0 is elk jaar 60.000 euro voor de ondersteuning voorzien. Eerder is er al tussen gemeenten en OCMW een integraal armoedeplan uitgewerkt waarvan ook ‘onderwijs’ een belangrijke sleutel is. "Zo willen we de beroepskeuzes beter afstemmen op de vraag van de arbeidsmarkt in de regio," legt schepen Tinneke Huyghe (CD&V) uit. Ze verwijst in dit verband naar een tekort aan zorgkundigen. Er is hiervoor contact genomen met het CVO Rivierenland (Klein-Brabant, Rupelstreek en Vaartland). Verder wil de schepen ook bekijken in hoeverre in het middelbaar onderwijs geen extra opleiding rond logistiek mogelijk is. "Gezien de zeer grote vraag van de logistieke bedrijven die massaal in onze gemeente/regio aanwezig zijn", zegt ze.

Naast het aanmoedigen en ondersteunen van deze richtingen logistiek en zorgkundigen wil de schepen ook gaan samen zitten met alle scholen om de capaciteit van bepaalde richtingen en scholen in een totaalplaatje te gieten. “Concreet willen we zicht krijgen op de schoolinfrastructuur. Als we deze individuele vragen in een totaalplan voor heel Willebroek kunnen gieten, komen we sneller tot een concrete uitwerking, ook wat subsidiëring betreft," zegt ze. Ook de voor- en naschoolse schoolopvang, wat nu in de gemeente al behoorlijk is uitgebouwd, krijgt verdere aandacht.

Lees het hele verhaal donderdag in Gazet van Antwerpen - editie Mechelen