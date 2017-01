Frans Darden met 88 lentes oudste darts-speler van het land

Boom - Frans Darden (88) is nog steeds een vaste waarde in het dartsteam van Rupel Darts met thuishaven in café Biljart. In een vorig leven was hij nog twee keer Belgisch Kampioen turnen.

Frans Darden is met zijn 88 lentes een fenomeen in de Belgische Darts-wereld. Of hij nu echt de oudste is van het hele land durft hij zelf niet zo uit te spreken. "We kennen niemand anders, maar in Wallonië weet je nooit. Samen met mijn vriend Jean Guldentop rolde ik om en bij mijn 50ste verjaardag in het darts-wereldje. Dat begon heel bescheiden. Goed 35 jaar geleden werd darts hier in Vlaanderen en in het Antwerpse in het bijzonder geïntroduceerd. Dat spelletje met de houten blok en pijltjes werd uiteraard op café gespeeld. Van het een kwam het ander en we sloten aan bij de club ‘Special’ in Hoboken”, vertelt kranige Frans.

Terwijl hij een en ander uit zijn dartsleventje vertelt, geeft hij tussendoor even mee dat hij voor zijn vijftigste erg actief was als turner. "Ik ben twee keer Belgisch kampioen geweest en pakte in de 50-ger jaren net naast de olympische selectie voor Helsinki. Voor die opgelegde oefeningen was ik net niet goed genoeg", geeft hij lachend mee.

In de beginperiode van darts werd er nog niet zoveel getraind. “Daar is al enkele jaren stevig wat verandering in gekomen. Ik train eigenlijk elke dag zowat een uur om de (werp)spieren in conditie te houden”, zegt hij. Sinds hij begon bij 'Special’ heeft hij in enkele andere cafés en clubs gespeeld. Met Rupel Darts in café Biljart speelde hij al twee keer kampioen. Vandaag spelen ze in tweede gewestelijke. "Zolang het gaat blijf ik in Boom spelen. Deze ploeg hangt aan elkaar met vriendschap, plezier en laat me toe van elke week nog te spelen. Wat moet een mens nog meer hebben", zegt Frans Darden die op de Bist in Wilrijk woont.

Lees het hele verhaal woensdag in Gazet van Antwerpen - editie Zuid