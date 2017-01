Gemeente legt 5,38 miljoen euro bij voor OCMW-werking

Willebroek - Om alle OCMW dienstverlening in 2017 draaiende te houden, legt de gemeente net geen 5,4 miljoen euro bij. Het OCMW krijgt ook een figuurlijk dak: 'Huis van de Zorg'.

Om alle diensten die het OCMW de bevolking aanbiedt draaiende te houden, legt de gemeente in 2017 zo’n 5.385.137 miljoen euro bij. In de meerjarenplanning blijft dit cijfer in 2018 en 2019 vrij stabiel om vanaf 2020 te stijgen tot 5.479.949 miljoen euro. In 2021 stijgt het verder tot 5.490.408 en bedraagt het 5.521.984 miljoen euro in 2022. In het OCMW is de begroting 2017 eerder al goedgekeurd. De gemeenteraadsleden van de N-VA, CD&V en Open VLD meerderheid keurden deze begroting op de gemeenteraad eveneens goed en de voltallige oppositie van Groen, VB, onafhankelijk raadslid Kevin Eeraerts en sp.a onthielden zich.

Huis van de Zorg

Naar analogie van het Huis van de Vrije tijd waarin alles van cultuur, sport, jeugd, senioren, enz. is in ondergebracht, gaat het OCMW haar structuur onderbrengen onder het figuurlijke dak 'Huis van de Zorg'. Het huis van de Zorg steunt op drie pijlers: kind, gezin en senioren. Alle diensten passen dan in het strategisch (zorg)kader. Daarin zitten het woonzorgcentrum Ten Weldebrouc, kinderdagverblijf Bengelhuisje en buitenschoolse kinderopvang 't ApPelBoomP, het consultatiebureau voor jonge moeders en pasgeborene, de gezinszorg en aanvullende thuiszorg, dienstencheques, Minder Mobiele Centrale, Maaltijdbedeling aan huis, Lokaal Dienstencentrum De Wilg en een zorgloket of welzijnsloket.