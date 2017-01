Sport na school week met gratis SNS pas

Boom - Tijdens de week van 23 tot en met 27 januari kunnen alle leerlingen van het secundair onderwijs gratis gaan sporten bij een van favoriete sportverenigingen, aangesloten bij de Boomse sportraad.

Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen elke weekdag vlak na de schooluren sporten. Voor deze gratis SNS-week hebben leerlingen wel een SNS-pas nodig. Via de website kunnen ze de voucher hiervoor afprinten. Ze kunnen kiezen tussen verschillende sporttakken: fitness, gevechtssporten, freerunning, Dansstudio Flash, kajakpolo, moutainboarden, zwemmen Rivierenland, enz. Dankzij de medewerking van Sport Vlaanderen, Stichting Vlaamse Schoolsport en de sportdiensten is het mogelijk om dit te realiseren tegen een (heel) lage kostprijs. Een SNS-pas kost slechts 30 euro voor 12 weken onbeperkt sporten. De leerlingen kunnen deze pas aankopen via de vernieuwde website of via de sportleerkracht op school. http://www.sportnaschool.be