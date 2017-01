Petities en Facebookgroep willen Music For Life in Boom houden

Boom - Er zijn diverse petities aan de gang en er is ook al een Facebookgroep opgericht die Music For Life in Boom willen houden. Eerder werd al bekend gemaakt dat StuBru haar laatste editie in De Schorre hield.

Bomenaar Guy Apers, zelf ook nauw betrokken door de organisatie van enkele acties voor het goede doel in het kader van Music For Life, gaat zelf ook rond met een petitie. "Het zijn vooral mensen die niet van Boom zijn die me in de eerste plaats tot deze petitie hebben bewogen. Ik heb er zelf verschillende dagen geweest deze 'laatste' editie in De Schorre en het viel me enorm op dat veel mensen het heel spijtig vonden dat MFL zou verdwijnen uit De Schorre", legt hij uit. Zo ook een Limburger uit het Hasseltse die me zelf zei, zo'n mooie locatie vinden ze nooit meer. Bovendien is de vier jaar dat MFL in Boom was de totale opbrengst systematisch gestegen, elk jaar opnieuw. "Ik hoor ook van het personeel van De Schorre dat ze het super spijtig vinden dat het er niet meer zou doorgaan", zegt Guy Apers.

Een en ander hangt samen met de afspraak die provincie, gemeente en de Schorre hebben gmaakt om nog maximaal 17 dagen 'grootsere' zaken per jaar in De Schorre te organiseren. Uiteindelijk kwam Guy Apers op het idee om een petitie te lanceren voor het behouden van MFL in Boom, via zijn eigen Facebookpagina. "Al snel heeft iemand het overgenomen en er een eigen Facebookpagina van gemaakt 'MFL moet in Boom blijven'. Daar zijn inmiddels al meer dan 500 handtekeningen op verzameld. Mijn eigen petitie telt al een hondertal namen en handtekeningen en verder zijn er petities in 't Leesboetiekske in de Kerkhofstraat en bij Café Noeveren", legt hij uit.

"We gaan de petitie nog laten lopen tot eind februari en stappen er dan met naar de burgemeester in Boom om te kijken wat nog mogelijk is", besluit hij.