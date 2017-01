Kapping van meer dan duizend populieren bij Hazewinkel

Willebroek - De grote boskapoperatie in het Bloso domein Hazewinkel zorgt voor een beeld van kaalslag en ravage. Er wordt niet bijgplant en de natuur krijgt er vrij spel. De kapping gebeurde om veiligheidsredenen.

Meer dan 40 jaar geleden werden deze populieren aangeplant. Sindsdien is er weinig of geen onderhoud aan de bosrijke kanten van de roei- en surfvijver Hazewinkel gebeurd, de locatie die voortaan als Sport Vlaanderen Willebroek door het leven gaat. "Steeds meer waren er problemen met de veiligheid. Die populieren staan niet alleen in drassige grond maar waren ook stevig verouderd. Een en ander had tot gevolg dat bij wind er makkelijk bomen omvielen met alle gevolgen van dien voor wandelaars, fietsers en belendende buren hun tuinhuizen en tuinen", legt Hazewinkel-beheerder Kurt Lobbestael uit.

Er is gekozen voor de korte pijn in samenwerking met Natuur en Bos. Zij zorgden voor de nodige kapvergunningen, het hout werd geveild en een aannemer aangesteld. Bedoeling is dat er geen nieuwe aanplantingen gebeuren. Het gaat in totaal om meer dan 1000 bomen en meer dan 3.600 kubieke meter hout dat dient afgevoerd te worden, voornamelijk langs de Stuyvenbergbaan. "De houtafvoer moet voor een deel nog gebeuren. Nadien gaan we de schade aan de wandelwegen, veroorzaakt door de machines en vrachtwagens terug herstellen", zegt Kurt Lobbestael. In afspraak met de roeiverenigingen wordt her en der mogelijk toch wat aangeplant om te dienen als windscherm.

