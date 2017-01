Minister geeft 240.000 euro subsidie voor containerpark

Boom - Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft een subsidie van 240.000 euro veil voor de bouw van een nieuw containerpark in Boom/Niel.

Vlaams minister Joke Schauvliege zegt dat de afvalintercommunale IGEAN via de verdere uitbouw van het diftarrecyclagepark in Boom/Niel werk wil maken van het duurzaam afvalbeleid dat ze in Vlaanderen nastreeft. "Ik ondersteun daarom graag deze plannen met een subsidie van 240.000 euro, op basis van de 27.400 inwoners,” legt ze uit. De afvalintercommunale IGEAN, die de huisvuilverwerking van 30 gemeenten uit het arrondissement Antwerpen organiseert, heeft samen met de gemeenten Boom en Niel het initiatief genomen tot de verdere uitbouw van het diftarcontainerpark Boom/Niel. Dit park heeft nood aan infrastructuurwerken over een oppervlakte van ruim 5.400 m² en de bouw van een opslagplaats voor onder andere het stockeren van Klein Gevaarlijk Afval, met een oppervlakte van 144 m². Igean heeft de bouwaanvraag voor het Booms containerpark klaar. "De aanbesteding is voor het begin van 2017, zodat de effectieve verbouwing kan starten net voor of net na het bouwverlof 2017. Het Boomse aandeel wordt geschat op zo'n 600.000 euro", legt de Boomse milieuschepen Kris Van Hoeck uit.

