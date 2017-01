Investeren in competitie en recreatieve sporten

Boom - De nieuwe sporthal in De Schorre is officieus in gebruik genomen. De gemeente participeert hierin mee. Zo'n 90% van alle gemeentelijke sporturen per week zijn nu al ingevuld.

"Zowel de scholen, de sport overdaggers als de van deze sporthal gebruikmakende sportverenigingen kunnen er nu definitief aan de slag. Al zijn de sportverenigingen eind vorig jaar al gestart in deze nieuwe zaal. Van de zowat 75 sporturen per week die de gemeente kan invullen, zijn er al bijna 70 uren gereserveerd.", legt schepen van sport Kris Van Hoeck (CD&V) uit. De oude sporthal die zonevreemd staat is inmiddels gesloten en wordt binnen afzienbare tijd vermarkt.

Verder staan er nog heel wat investeringen dit jaar gepland in het kader van 'sportinfrastructuur'. Zo wordt nadat eerder de verlichting is vernieuwd en het B-terrein een nieuwe verspringstand kreeg, wordt dit jaar de stand van het kogelstoten volledig vernieuwd. Er komt ook een sproeiinstallatie voor het voetbalveld, zodat de onderhoud van de grasmat gevoelig zal verbeteren. In het parkpaviljoen worden de kleedakmers verder afgewerkt. " De samenwerking met de intercommunale Imsir met betrekking tot het uitlenen van sport- en spelmateriaal, zowel voor de scholen als voor de sportverenigingen, blijft ook dit jaar bestaan. Verder blijven we de inspanningen verder zetten om via heel wat eigen initiatiteven van de sportdienst de Bomenaars te leiden naar een van de vele sportclubs in de gemeente", legt schepen Kris Van Hoeck uit.