Kindjes van 2015 kunnen inschrijven voor kleuterschool

Willebroek - Het nieuwe jaar is nog jong, maar de gemeente roept nu al de ouders van de kinderen geboren in 2015 op zich online in te schrijven voor de kleuterschool.

Tussen 23 januari en 24 februari 2017 kunnen ouders hun kindje dat in 2015 geboren is, online aanmelden voor de kleuterschool, via de website. Om het de ouders makkelijker te maken, gebruiken alle Willebroekse scholen dezelfde aanmeldings- en inschrijvingsperiode. Vanaf 13 maart volgt dan de effectieve inschrijving. Om vanaf die datum in te schrijven moet u wel eerst aangemeld zijn.

Die aanmeldingsprocedure is niet nieuw in Willebroek. "Sinds 2014 wordt er met zo'n aanmeldingsprocedure gewerkt voor de kleuters die voor het eerst naar school gaan. De bedoeling is om de wachtrijen aan sommige scholen te vermijden en alle ouders evenveel kans te geven om hun kind(eren) in te schrijven in de school van hun keuze", legt schepen van onderwijs Tinneke Huyghe (CD&V) uit.

Om ouders wegwijs te maken in het systeem kregen alle kinderen die geboren zijn in 2015 de brochure ‘Naar de kleuterschool’ in de brievenbus. Daarin is alles stap voor stap uitgelegd hoe en wanneer de kindjes zich moeten aanmelden en inschrijven. De brochure geeft ook een overzicht van alle Willebroekse scholen en hun contactgegevens. Naast de schoolinformatie worden ook andere initiatieven die zich tot kinderen richten in de kijker gezet. Alle info: www.willebroek.be of tel. 03-866.92.08.