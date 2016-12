Bushalten verhuizen naar brug en tussenkomst busabonnementen stijgt

Boom - Voor 2017 voorziet de gemeente heel wat aanpassingen op vlak van mobiliteit. Het systeem derde betaler wordt aangepast, er komen signalisatieborden voor fietsers en verplaatst De Lijn de autobushalten.

De huidige halte 'Grote Markt' van de Lijn in de H. Spillemaeckersstraat wordt in het najaar 2017 verplaatst. De plannen zijn inmiddels zeer concreet. De brug ernaast, gelegen over de Col. Silvertopstraat (N177) wordt de nieuwe halte. "Er wordt heel wat geïnvesteerd in de opvang van de reizigers in oa. goede accommodaties waar de reizigers droog op de autobus kunnen wachten. Ook busbanen worden er voorzien richting Antwerpen", legt schepen van mobiliteit Dany Bosteels (Open VLD) uit.

Het systeem van derde betaler wordt aangepast. "We laten de tussenkomst in de autobusabonnementen voor iedereen stijgen van 25% naar 30% en de huidige regeling voor de 60-64-jarigen wordt stopgezet", zegt de schepen.