Nieuwe website moet in februari online, ook vier nieuwe digitale informatieborden op komst

Boom - In de begroting 2017 heeft de gemeente een apart hoofdstuk voor communicatie ingeschreven. Er komt onder meer een nieuwe website en in het straatbeeld verschijnen vier nieuwe informatieborden.

Het informatiebord op de Markt is al vele maanden buiten strijd. Eerst werd nog overwogen het te herstellen, maar gezien de hoge kostprijs werd overgegaan tot een nieuwe aanbesteding. "Er is hiervoor voldoende geld op de begroting voorzien. We gaan vier nieuwe borden plaatsen waarvan er zeker eentje op de Heldenplaats komt. Het zal namelijk mogelijk zijn om via deze informatiepanelen ook live-beeden uit te zenden, bijvoorbeeld van een voetbalwedstrijd als de Rode Duivels naar het WK gaan", legt schepen Kris Van Hoeck (CD&V) uit.

Hij maakt bekend dat er begin februari ook een nieuwe websie voor de gemeente en OCMW aankomt. "Daar zal heel wat meer met kunnen gebeuren dan nu het geval is. Zo is er een uitgbreider e-loket en wordt ook een meldingsapplicatie in de sofware voorzien. Deze app maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat u een foto neemt van een euvel bij u in de straat en dit beeld met wat korte commentaar rechtstreeks doorstuurt naar de gemeente. Het is de bedoeling dat de preventiedienst Den OOgen Boom, al dit binnenkomend materiaal filtert en doorstuurt naar de juiste diensten, zodat er heel wat sneller kan opgetreden worden om dit soort van kleine ergernissen sneller uit de wereld te helpen", meent de schepen.

Tenslotte wordt na de succesvolle overgang naar een volledig klantenbegeleidingssysteem onderzocht of er ook een mogelijkheid bestaat om op afspraak te werken. Dit zal eerst uitgeprobeerd en getest worden op de Dienst Burgerzaken.