Overeenkomst met dierenbescherming Mechelen vzw

Willebroek - De gemeenteraad keurt de nieuwe overeenkomst met Dierenbeschreming Mechelen vzw goed.

Dierenbescherming Mechelen vzw is door de gemeenteraad aangesteld voor het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren en de aanpak van de zwerfkattenproblematiek. De overeenkomst geldt voor een jaar en is verlengbaar. De onkostenvergoeding hiervoor bedraagt 0,25 eurocent per inwoner of zowat 6.500 euro per jaar voor het opvangen van kleine huisdieren. Hiervoor liep er een overeenkomst met Dierenwereldkruis vzw uit St. Amands voor de ophaling van zwervende, verloren, gewonde of achtergelaten dieren met uitzondering van de zwerfkatten. "De gemeente heeft deze overeenkomst opgezegd, aangezien de niet altijd even vlotte samenwerking van de voorbije jaren is ook beslist Dierenwereldkruis St.Amands niet op te nemen in de nieuwe onderhandelingsprocedure", zegt schepen Maaike Bradt. Ook het zwerfkattenbeheersingsproject, een overeenkomst met A.D.M.A. werd opgezegd. Na de nieuwe onderhandelingsprocedure is beslist met Dierenbescherming Mechelen VZW in zee te gaan.