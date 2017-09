Leerling Sofie keert terug naar Bloemendaalschool als directeur Sofie

Schoten - 26 jaar nadat ze er als leerling de poort dichttrok, is Sofie Dirix terug in de Bloemendaalschool. “Wat een enthousiast en creatief team tref ik hier aan”, aldus de nieuwe directeur.

Eind juni nam de Bloemendaalschool afscheid van Marc Jansen. “Ik heb destijds zelf in zijn klas gezeten toen hij nog meester was. Het was fijn te vernemen dat hij blij is dat ik zijn opvolger ben geworden. Ik ga net als Marc een tandem vormen met Rita Lauwers, die aanblijft als directeur.”

Dirix heeft een regentaatsdiploma en stond de voorbije 17 jaar in het Sint-Michielscollege, waar ze aardrijkskunde, geschiedenis en economie gaf. “Het gebeurt niet zo vaak dat een leerkracht van de middelbare school naar de lagere school komt, maar ik was toe aan verandering”, vertelt de nieuwe directeur. “Toen mijn eigen kinderen Margo (10) en Ruben Van Trier (11), die beiden ook zelf op de Bloemendaalschool zitten, vorig schooljaar thuiskwamen met het nieuws dat Marc met pensioen zou gaan, kwam onmiddellijk de gedachte bij me op dat dit wel eens iets voor mij zou kunnen zijn.”

Directeur Sofie ging zichzelf gisteren voorstellen in alle klassen van de school, ook in de kleine wijkafdeling Elshout. Ze stelde vast dat de Bloemendaalschool een grondige metamorfose heeft ondergaan, met de opening van de nieuwe speelplaats vorig jaar als apotheose. “Deze school verkeert in topvorm. En dan heb ik het ook over de leerkrachten. Die leggen de lat best hoog en staan open voor nieuwe dingen. Zo is juf Debby van de derde klas meteen gestart met tabletonderwijs, een proefproject uit Nederland. Dat laat toe oefeningen precies op maat van elke leerling te geven. Bouwen of verbouwen gaan we hier voor een poos niet meer doen.”