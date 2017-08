Samana-voorzitter Ludo Geysen onverwacht overleden

Schoten - Ludo Geysen is op ­70-jarige leeftijd onverwacht overleden.

Geysen was naast een geliefd vader en grootvader ook een graag gezien en ­geëngageerd man in de parochie Heilige Familie en in de hele wijk Donk, waar zijn echtgenote en gewezen CD&V-gemeenteraadslid Frieda Van Den Plas voorzitter van de wijkvereniging is.

Geysen zelf was voorzitter van de lokale Samana-afdeling, het vroegere Ziekenzorg. Geysen was vooral de spil van het jaarlijkse kindercarnavalsfeest in de parochiezaal van Heilige Familie. Daar namen iedere keer 200 kinderen aan deel. De opbrengst ging naar Samana. Daarnaast konden ook het koor ­Cantate en tal van andere verenigingen op de inzet en betrokkenheid van Geysen ­rekenen.

De uitvaartdienst voor Ludo ­Geysen zal plaatsvinden in de kerk van Sint-Cordula op zaterdag 5 augustus om 14u.