Schotenaren overrompelen gemeentepark voor Steven Goegebeur

Schoten - Is Steven Goegebeur werkelijk zo populair geworden? Of was het de combinatie met de beloofde gratis biertjes van brouwerij De Koninck?

Feit is dat het park van Schoten maandagavond werkelijk overrompeld werd door een massa toehoorders voor de ATV-vertelling. Naar schatting zo’n 2500 tot 3000 mensen wilden de sympathieke comedian perse aan het werk zien en horen. Maar dat was praktisch haast onmogelijk. Heel wat mensen zetten hun stoeltje zelfs achter het podium in de Kasteeldreef. Moesten ze op het dak van het Schotense kasteel hebben kunnen klimmen, hadden velen ook dat gedaan.

Het moet van de doortocht van An Nelissen vijf jaar terug in het Cogelspark geleden zijn, dat er in Schoten nog zoveel volk naar een podiumvoorstelling is komen kijken. Er waren wel wat klachten over de ontoereikende geluidsinstallatie, die niet berekend was op deze massale toeloop, en op de beloofde biertjes was het begrijpelijk ook lang wachten. Maar de sfeer bleef goed en aan de lachsalvo’s te horen was Steven Goegebeur op de meeste plekken in het gemeentepark toch goed te verstaan.