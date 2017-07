Globefest kent natte start maar eindigt met vuurwerk

Schoten - Globefest kende zaterdag een natte start, maar net toen organisator Jarko Peeters alle vroege dansvogels voorzien had van een gratis poncho, hield het op met regenen.

Ruim 2000 liefhebbers genoten van de betere beats genoten opgediend door Julian Cross, Yves Deruyter, 2Emprss en vooral dj FRANK, die voor het eerst in 31 jaar in zijn eigen Schoten draaide. Er volgde als apotheose ook echt vuurwerk. Onder meer Guido Logghe en Suzanne Leysen genoten met kinderen Peggy en Gert Logghe en vrienden van een gezellige dag en hadden zich voor de gelegenheid getooid met de slingers van het 2PK-straatfeest van vorige week. “We wonen in het centrum en slaan geen feest over in Schoten”, aldus Guido, die op z’n 61ste dus jong van geest blijft.