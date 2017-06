Dorpsdag kent tropisch topeditie

Schilde - De Dorpsdag in 's-Gravenwezel werd een voltreffer.

De authentieke Braziliaanse showband die over de braderie liep was niet miscast. Het was zelfs zo tropisch dat de burgemeester ei zo na het vuurwerk moest verbieden. De uitbreiding van de braderie naar de Wijnegemsteenweg sloeg meteen aan. Bijna alle handelaars namen deel.

Eén van de mooioste stands was die van Natuurlijk Bloembinders. Zaakvoerder David Sels had een heuse bar op straat gebouwd en die werd uitgebaat en opgefleurd door Melissa Caethoven, Yamina Abdeslam en Kristof Van Nuffel, die ook nog eens sangria maakte en voor dj speelde.