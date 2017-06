Brainstormen over toekomst van Kerkplein

Schilde - Of het Kerkplein ooit een fontein zal krijgen, of wie weet speeltuigen en minder auto’s, moet nog blijken. U kunt met uw ideeën terecht in de Luisterbox van de gemeente, die sinds gisteren voor de kerk staat.

Een stormloop werd het gisteren nog niet aan de Luisterbox, al had dat misschien wel te maken met de regen en de hevige winden. De cabine, een idee van ontwerpbureau Studio Dott in opdracht van de gemeente, staat gelukkig stevig verankerd want het is de bedoeling dat heel wat mensen er de komende dagen toch gebruik van maken om hun mening te ventileren over de toekomst van het plein.

“Gewoon de hoorn opnemen en onze vragen beantwoorden”, legt bedenker Dries De Roeck uit. “Je kan stoppen na één vraag, maar indien gewenst ook doorgaan met de volgende vragen. Alle antwoorden worden later door ons geanalyseerd. We maken daarbij gebruik van een computerprogramma. Via algoritmes zullen we de vaakst voorkomende woorden en termen filteren uit alle audio-opnames. Bedoeling is dat we in september met een woordenwolk of ander rapport het schepencollege zullen briefen. Het tekenwerk laten we aan anderen over.”

Prijzen kunt u dus niet winnen met het beantwoorden van de vragen, tenzij misschien een ideaal dorpsplein later. Wout Eeckhout (16) staat sceptisch tegenover wat de gemeente van plan is met het plein, maar vindt het wel positief dat naar zijn en ieders mening wordt gevraagd.

“Extra bomen”

“Graag zo veel mogelijk groen behouden, mogelijk wat bomen extra zetten en de vrachtwagens die hier niet thuishoren omleiden”, vatte hij zijn prioriteitenlijstje samen, tussen twee bloksessies door. Want vandaag zijn het de leerkrachten in het Sint-Jan Berchmanscollege die Wout de vragen stellen.

De Luisterbox blijft tot 12 juni op het Kerkplein staan, reist vervolgens door naar het gemeentehuis (13-21 juni) en van 22 tot 30 juni vindt u hem in ’t Parkske bij de muziekacademie.