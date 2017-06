CD&V-nestor Karel De Meutter (88) overleden

Karel De Meutter met enkele jonge partijgenoten van CD&V Schilde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Foto: JAA

Schoten / Schilde - Zaterdag is op 88-jarige leeftijd Karel De Meutter overleden. Hij was decennialang het boegbeeld van de CVP, later CD&V en zetelde liefst 40 jaar onafgebroken in de gemeenteraad.

Karel De Meutter was landbouwer met boerderij en velden aan de Goorstraat op de grens met Oelegem. Hij hield er melkvee. Zijn kinderen Jef, Herman en Magda namen de boerderij in 1987 over en schakelden over op biologische landbouw in de nu nog steeds bekende Dobbelhoeve.

De Meutter heeft ook grote politieke verdiensten. Als voorzitter van de Boerenbond nam hij in 1970 voor de eerste keer deel aan de verkiezingen voor de CVP. Hij werd snel een vaste waarde en nam pas begin 2011 afscheid van de gemeenteraad. Van die veertig jaar in de gemeenteraad van Schilde was hij twaalf jaar schepen en ook nog eens zes jaar OCMW-voorzitter. Hij werkte samen met zes verschillende burgemeesters. Yolande Avontroodt (Open VLD), de laatste in de rij, schonk hem bij zijn afscheid een straatnaambord. Ook de lokale CD&V-afdeling bracht na zijn afscheid hulde aan haar boegbeeld.

De Meutter drukte zijn stempel op Schilde met sociale projecten zoals de site met sociale woningen aan de Molenstraat. Door zijn toedoen kwamen ook de gronden aan de Rozenhoek in handen van de gemeente, die er voetbalvelden, het containerpark en gemeentemagazijnen liet aanleggen. De Meutter stond ook mee aan de wieg van verkavelingen voor jonge gezinnen uit de gemeente zoals het Treemblok, het gemeentelijk speelbos, diverse aanplantingen van laanbomen en nog veel meer.

De Meutter bleef nog lang in zijn boerderij wonen, maar toen zijn gezondheid de laatste maanden achteruitging, verhuisde hij naar woonzorgcentrum Sint-Lodewijk. Karel De Meutter wordt zaterdag 10 juni begraven na een uitvaardienst in de Sint-Guibertuskerk om 10 uur.