Havenplein vanaf 23 juni weer decor voor zomerbar Schoten Bad: vrijwillige medewerkers gevraagd

Schoten - Het Havenplein bij brug 14 zal deze zomer alvast weer dienst doen als locatie Schoten Bad, een zomerbar met heel wat extra’s op het vlak van cultuur, sport en spel.

Niels Dupon, Gert De Ridder en Karen Van Bauwel nemen een licht gewijzigde werkgroep op sleeptouw en hebben een druk programma samengesteld, dat zijn beslag krijgt van 23 juni tot 4 september. Concerten van o.m. Voice Male, The Valerie Solanas, Dr. Song, De Spoel, kinderanimatie met Het Vlindertje, vertelwandelingen door Antwerp Ghostwalk over de tijd dat Schoten nog echt een badstad was, een muziekquiz en het openingsfeest van het cultuurcentrum Schoten.

Het is maar een greep uit wat er deze zomer allemaal te beleven zal zijn. En zelfs wanneer het podium leeg blijft, is het terras een fijne ontmoetingsplaats op zomerse dagen. Schoten Bad izal straks elke donderdag (16 tot 23u), vrijdag (16 tot 24u), zaterdag (12-24u) en zondag (12-21u) open zijn.

Intussen zoekt de organisatie nog helpende handen voor tijdens de opbouw, het gebeuren zelf en erna. Meer info hierover: klik hier