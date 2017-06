Burgemeester Maarten De Veuster haalt woontoren Havenplein neer

Schoten - Het plan voor de omstreden iconische woontoren van tien verdiepingen hoog aan de Villerslei lijkt van de baan. “Dit ontwerp is niet op Schotense maat”, haalde burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) het torengebouw onderuit tijdens de gemeenteraad.

Hun ontwerp om de groezelige voormalige Albeton-site om te vormen tot gezellige woonbuurt rond een groot plein, grenzend aan het kanaal, is al een hele poos klaar. Blikvanger in het ontwerp is een 37 meter hoge woontoren bij de brug. “Die zal het plein een eigen identiteit geven”, meent architect Van Zundert. “De eyecatcher is een knipoog naar de klassieke silo’s die vroeger langs het kanaal te zien waren. Iedere zijde krijgt een volwaardige gevel. Het gebouw zal als het ware geen voor- of achterkant hebben.”

De projectontwikkelaar ziet voor de iconische toren een woon- en/of werkfunctie. Beneden kan horeca komen. Hij zou kunnen uitgroeien tot een toeristische attractie want passanten kunnen helemaal tot bovenin klimmen, waar hen een mooi uitzicht wacht. Maar de toren ontlokte van begin af aan verdeelde reacties. Schepen van Ruimtelijke Ordening Erik Block (CD&V), zelf architect, ziet dit ‘landmark’ wel zitten. Maar heel wat wijkverenigingen hoonden de stedenbouwkundige primeur voor Schoten weg. “Wil het schepencollege met deze Trump-tower heel Schoten in de schaduw zetten?”, klonk het cynisch bij oppositiepartij SP.A.

De commissie ruimtelijke ordening (gecoro) is genuanceerder, maar legt de limiet in haar uitgebreid en kritisch advies toch ook op maximaal zes bouwlagen. Na de jongste gemeenteraad lijkt het weinig waarschijnlijk dat de tien verdiepingen hoge toren er komt, of toch zeker niet met de voorgestelde dimensies.

“Ik ben voor de ontwikkeling van het Havenplein, maar wel tegen die hoge en te volumineuze toren. Past niet in Schoten. We hebben zelfs geen brandweermaterieel om in te grijpen bij een incident in zo’n hoog gebouw. Zolang die toren in het ontwerp staat, maken de plannen geen kans”, sprak burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) klare taal na een vraag van gemeenteraadslid Monique Van Den Bogaert (SP.A).

“Maar we willen wel verder met het Havenplein en gaan kortelings opnieuw met de projectontwikkelaar rond de tafel zitten. Een toren van zes verdiepingen hoog, lijkt mij het hoogst haalbare. En het ontwerp toont nog tekortkomingen”, vervolgde de burgemeester. “De verkeersafwikkeling aan de Villerslei-Sluizenstraat zit niet goed.”

De gemeente hoopt nu snel officieel eigenaar te zijn van de aansluitende 2.400 m² aan de Heikantstraat. “De aankoopovereenkomst met de familie Wouters is rond”, aldus de burgemeester. “Over de prijs (500.000 euro) bestaat geen discussie meer. Dat terrein kan straks mee worden opgenomen in de projectgrond om een betere spreiding te krijgen van alle functies. Er kunnen parkeerplaatsen komen om de te saneren parking aan de Villerslei op te vangen, maar het ontwerp moet ook meer recreatieruimte voorzien voor de buurtbewoners.”

Schepen Erik Block (CD&V) vindt de kwaliteit van de architectuur belangrijker dan de hoogte van het gebouw: “Het Havenplein moet een recreatief-toeristisch activiteitenplein worden op dit scharnierpunt van de gemeente. Het moet een win-win zijn en ik heb liever een goed onderhandeld project dan een slecht project dat later in beroep misschien toch vergund wordt.”