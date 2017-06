Sint-Sebasitaansgilde ziet verhuizing naar containerpark wel zitten

Schoten / Wijnegem - De schuttersgilde Sint-Sebastiaan verhuist mogelijk naar het oude containerpark. Eén en ander hangt af van het al dan niet bereiken van een akkoord tussen gemeente en het Gemeenschapsondewijs over de bouw van een nieuwe basisschool op de site van de huidige schietstand.

De schuttersgilde bestond al in 1599 en werd mogelijk nog vroeger opgericht. “Daarmee zijn we met voorsprong de langst bestaande vereniging van Wijnegem”, vertelt voorzitter Willy Pirot (64). Na enkele mindere jaren gaat het de gilde sinds enige tijd terug voor de wind.

“Met 23 schietende leden mogen we niet klagen. De koningsschieting onlangs, waarbij de jonge Gunter Embrechts zich tot Koning schoot, was een fijn evenement”, vertelt oud-koning Willy Pirot.

Willy’s vader Pieter, die momenteel in rusthuis Molenheide verblijft, was ook al goed bij schot. Het was in zijn glorietijd in 1962 dat de schutters beslag konden leggen op de 2000 m² grond pal in het centrum van Wijnegem, met toegang via de Schoolstraat. “We zitten daar prima”, vertelt Willy, die vlakbij woont. “We beschikken er over één staande wip en de kantine is gezellig. We hebben ook nog een zaaltje voor onze feesten.”

Dat de gemeente haar oog heeft laten vallen op de schietstand heeft te maken met de strategische ligging ervan, precies tussen de scholen Het Notendopje en De Notelaar. De gemeente en het Gemeenschapsonderwijs zijn al drie jaar in gesprek over een fusie . Het Notendopje, de kleuterschool van het GO!, zou worden overgenomen dor de gemeente, die nu al de lagere school De Notelaar beheert. Beide kunnen dan ondergebracht worden in een nieuw en ruimer schoolgebouw. Op de schoolcampussen is wellicht ook nog plaats voor bijkomende woningen.

“We zouden de grond van de schuttersgilde heel goed kunnen gebruiken, maar willen hen natuurlijk een goed alternatief bieden”, vertelt schepen van Onderwijs en Cultuur Tom Dijckmans (Durf!). Die voert met de gemeentesecretaris al een hele tijd gesprekken met de gilde. “We zijn na 1,5 jaar van aftasten en gesprekken voeren tot een mondelinge overeenkomst gekomen, die weldra via de notaris zal geofficialiseerd worden. De gemeente koopt de gronden van de schutters over. Die kunnen vervolgens verhuizen naar het voormalige recyclagepark. Er zullen twee nieuwe wippen geplaatst worden en de gilde zal de linkerkant van het Lazaret in gebruik kunnen nemen als lokaal. Het lijkt ons een win-win voor iedereen.”

Willy Pirot gaat alvast niet dwarsliggen. “We zien dat wel zitten om dat terrein voor langere tijd te huren. ’t Gasthuis is eveneens centraal gelegen en er is meer plaats om te parkeren. Met de beloofde twee hoge schietstanden kunnen we ook grotere toernooien organiseren. Er liggen een speelplein en nogal wat woningen in de buurt. Een ‘staande wip’ is 28 m hoog, maar dankzij opvangnetten zal er nooit gevaar zijn. We vragen alleen voldoende tijd om te verhuizen. Ten vroegste april 2018 lijkt me realistisch. Dan begint het nieuwe seizoen.”

De grondenruil kan nog in het gedrang komen wanneer de onderhandelingen voor de nieuwe gemeenteschool alsnog in de soep zouden lopen en indien het bodemonderzoek op één van beide sites verontreiniging aan het licht zou brengen.