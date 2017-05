Bommetjes maken vanop kanaaldijk

Schoten - Axel, Sven, Jordan, Yoni en Robin vind je bij warme dagen steevast op de kanaaldijk aan de Heikantstraat.

Van bruggen of sluizen duiken, doen deze tieners niet en dat laat waterwegbeheerder De Scheepvaart ook niet toe. Maar een bommetje maken vanop de grasweide naast de vaart, daar kan niemand wat tegen hebben met deze temperaturen, toch? Sven is meestal het gretigst om het koude water in te duiken, maar veel moeite om zijn vrienden te overtuigen hem te volgen, had hij het voorbije weekend niet.