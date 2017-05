Wijnegem Shopping Center-bier lokt veel verzamelaars

Wijnegem - Het Wijnegem Shopping Center toonde zich al zeer veelzijdig, maar café-ambities toonde het tot voor kort niet.

Bierliefhebbers kwamen er de voorbije dagen toch aan hun trekken en ontliepen meteen de grote hitte in het luchtgekoelde winkelcentrum. Tal van bekende biermerken pakten uit met degustaties en ook het Wijnegem Shopping Center-bier kende een geslaagde première. Het is een blond dubbel gehopt bier van 5,5%. “Smaakt fris met een licht fruitige smaak”, was het oordeel van de kenners. Het ging om een gelegenheidsstunt, want dit biertje is niet langer te koop. Sommige liefhebbers kwamen er speciaal voor naar Wijnegem dit weekend.