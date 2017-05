Horecabroers Mattheeussen vieren 55ste verjaardag met opening Grand Bazaar

Schoten / Merksem - De tweelingbroers Rudi en Frank Mattheeussen zijn mannen van hun woord. Vijftien jaar geleden openden ze precies op hun 40ste verjaardag het bekende restaurant Het Pomphuis. “Voor Grand Bazaar hadden we onze 55ste verjaardag vooropgesteld om de nochtans ingrijpende renovatie te voltooien. We zijn trots dat we ook die deadline gehaald hebben”, aldus Rudi en Frank.

Grand Bazaar, een naam met een knipoog naar de bekende grote supermarkt op dezelfde site aan de Bredabaan, ging eergisteren open met een heus vuurwerkspektakel. Er viel dan ook wat te vieren. Voor wie dit pand naast de oude Brico op de grens van Merksem en Schoten nog gekend heeft als restaurant Ten Weyngaert, wordt ‘boodschappen doen’ in Grand Bazaar een opbaring. De 350 jaar oude hoeve werd met respect voor haar rijke geschiedenis gerestaureerd en gebruiksklaar gemaakt voor uitbating als hedendaagse horecazaak.

De tweelingbroers Mattheussen staan niet alleen bekend om hun ondernemerschap, maar ook om hun handigheid. Ze waren niet te beroerd om veel van de werkzaamheden eigenhandig te klaren, gekoppeld aan de inzichten van architect Werner Braeckmans. “Het rieten dak zelf is volledig nieuw, maar het houten gebinte hebben we volledig kunnen behouden”, aldus Rudi. “De donkere balken van weleer hebben we ontdaan van alle beschermlagen. Ze waren nog in goede staat. Kijk, hierboven staat het bouwjaar gekerfd: 1665. Zo zitten er wel meer mooie details in deze hoeve. We hebben de oude foto’s en ook de plannen van de GB-groep, die de hoeve in 1965 aankocht en ombouwde tot restaurant, uithangen.”

Het immense dak bevat nog steeds geen ramen. Maar door de hoeve achteraan open te maken en de integratie van een fraaie tuinkamer, die mooi werd ingepast in het historisch kader, komt er nu meer licht binnen. De bar bevindt zich dominant in het midden van de zaak, waarrond veel plaats geschapen is om gasten te zetten.

“We kunnen binnen 130 mensen bedienen. Maar onze ervaring in de horeca heeft geleerd dat we beter beginnen met een maximumcapaciteit van honderd gasten. Op het ruime terras met speeltuin, die er vroeger niet waren, kunnen nog eens honderd mensen zitten”, leidt Rudi ons rond.

Grand Bazaar streeft geen ster na. Het wil uitgroeien tot familierestaurant waar je zowel terecht kan voor een lunch, wafel of pannenkoek als diner. Rudi “We zullen exclusief voor de regio onder meer ‘steppegras’ serveren: de door Kempenaar Jean Ceustermans uitgevonden flinterdunne frietjes. Ook hartvormige wafels, geïnspireerd op de populaire zoetigheden van de familie Siska in Knokke-Heist, worden later een Grand Bazaar-klassieker.”

Grand Bazaar, Bredabaan 967 in Schoten (parking Carrefour), alle dagen open. www.grand-bazaar.be/