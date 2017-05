Fortvissers op patrouille

Wommelgem - De Fortvissers gaan zelf nauwer toezien op onregelmatigheden rond het viswater van Fort 2. Schepen van Fort 2 Ann Baele (Gemeentebelangen) overhandigde enkele bestuursleden van de visclub daartoe legitimatiebadges.

De Wommelgemse Fortvissers beheren het viswater van Fort 2 al vele jaren als goede huisvaders. Dat doen ze in nauw overleg met het gemeentebestuur en de lokale politie. De laatste tijd gebeuren aan de waterkant echter steeds meer zaken die de rust en de goede sfeer onder de vissers verstoren. De Wommelgemnaren verwijzen hiervoor vooral naar niet-clubleden, vaak van Oost-Europese afkomst. Ze doen aan wild vissen zonder zich veel aan te trekken van de geldende regels.

“Ze vissen vaak zonder vergunning, laten de boel vuil achter, gooien hun hengel ook ’s nachts uit en nemen de gevangen karpers en brasems mee voor consumptie. Dat mag allemaal niet”, stelt Robby Florus, beter bekend als Robby Fish van de gelijknamige hengelspeciaalzaak met winkel vlakbij het fort. “Je moet alle gevangen vis terugzetten. Als je die toch meeneemt, is dat eigenlijk diefstal. We zetten hier, met wat steun van de gemeente, jaarlijks voor 3500 kg vis bij om de natuurlijke sterfte en het verlies als gevolg van jagende aalscholvers op te vangen. Dat vergt een flinke investering. Wanneer je een klepper van 10 kg zomaar meeneemt, staat dat eigenlijk gelijk met de ontvreemding van 40 euro want een brasem kost ons 4 euro per kg.”

De overtreders en stropers vrezen de sporadische controles van de politie niet. En wanneer de Fortvissers hen de regels trachten duidelijk te maken, trekken ze zich daarvan niks aan. “De communicatie verloopt moeilijk”, weet schepen Ann Baele. “Daarom kregen de Fortvissers nu een badge om zich te legitimeren. Bovendien komen er binnenkort op zeven plaatsen borden met grote iconen die de gebods- en verbodsregels eenvoudig uitbeelden.”

Ann Baele vreest niet dat de confrontatie tussen de Wommelgemse Fortvissers en andere meer eigenzinnige hengelaars uit de hand zal lopen. Uiteraard kunnen ze geen boetes uitdelen. “We zijn niet gewapend hé, tenzij met een visstok”, lacht Robby. “Als iedereen het gemeentelijk reglement respecteert, kan het hier nog lang gezellig blijven. Indien er een ernstig probleem rijst, halen we er de politie bij.”

Overigens moeten hengelaars voortaan ook bij Robby Fish terecht om een gemeentelijk ‘visverlof’ te kopen. Tot voor kort moest je daarvoor in het gemeentehuis zijn. Maar de ambtenaar die zich daarmee bezighield, kreeg andere taken. Wommelgemnaren kunnen zo’n viskaart kopen voor 10 euro. Niet-Wommelgemnaren betalen 25 euro per jaar.