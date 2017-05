Nachtburgemeester David Heerwegh viert samen met klanten 20 jaar Café Briard

Schilde - Twintig jaar café Briard werd deze week stevig gevierd. David Heerwegh (39) is een trotse cafébaas en wilde deze kaap niet zomaar laten voorbijgaan. “Hier dronken heel wat Schildenaren hun eerste pintje, kusten ze voor het eerst hun lief en vaak allebei”, aldus Heerwegh, die overladen werd met geschenken en de eretitel nachtburgemeester toegedicht kreeg. Terecht.

‘Charitas’ staat er in grote letters boven de houten toegangsdeur van het café, die zichtbaar de sporen draagt van twintig jaar nachtleven. “Dat is Latijn. Het betekent naastenliefde of vrijgevigheid. Dat slaat niet op mij hoor, maar op het klooster waar deze deur oorspronkelijk in stond. Hier moet iedereen gewoon betalen, al kregen de deelnemers aan het Café Briard galafeest deze week wel een glas cava aangeboden op de rode loper”, lacht David.

Mijnheer Briard is een kwartiertje later op onze afspraak, die in de namiddag plaatsvindt. “Excuseer me. Ik ben nog maar net wakker. Het was al 8 uur deze ochtend alvorens de laatste klant huiswaarts trok. Het wordt wel vaker heel laat hier, maar zelden op een woensdag”, aldus een toch opvallend fris ogende cafébaas. “Ik vond het echt leuk dat zoveel klanten dit jubileum samen met mij wilden vieren. Dit café betekent toch wel iets, voor mij natuurlijk, maar ook voor veel Schildenaren die hier als het ware opgroeiden aan de toog.”

Het was Davids moeder Rita Verhelst die Café Briard op 17 mei 1997 opende, toen al op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Lindenstraat, in hartje Schilde. De naam haalde Rita van het Franse hondenras dat ze vroeger kweekte. “Er kwam direct veel volk”, herinnert David zich. “Mama was best een mooie vrouw en dat trok nogal wat mannen aan. Ik hielp van begin af aan mee. Na amper vier jaar uitbating werd moeder zwaar ziek. De kanker werd haar dood. Een moeilijke periode. Ik was pas 22, maar heb Café Briard in 2000 toch overgenomen en houdt dit tot vandaag vol. Of ik er nog eens twintig jaar ga bijdoen, betwijfel ik, maar voorlopig is de goesting nog groot. Op het feest heb ik tijdens mijn toespraak terecht even stilgestaan bij mijn overleden moeder. Zij was de pionier.”

David heeft ook een hond, maar geen briard. “Flash is een bearded collie”, streelt hij zijn trouwe metgezel. “Toen ze jonger was, kwam Flash vaak mee naar het café. Ze was populair en een beetje de mascotte. Nu nog is ze mijn trouwe levensgezel. Nee, een vriendin heb ik niet. Dat laat deze job niet toe. Ik breng offers, maar heb van Café Briard ook al veel teruggekregen aan boeiende menselijke contacten en warmte. Dit feest was daarvan nog maar eens een uiting.”

Vroeger stond Café Briard vooral bekend als pleisterplaats voor de schoolgaande jeugd. “Het publiek is met de laatste jaren mee geëvolueerd met de cafébaas”, lacht David. “Nu komen hier vooral wat oudere jongeren of de kinderen van vroegere klanten. Dit is een echte nachtkroeg, waar ik achter de toog geregeld het gezelschap krijg van dj’s en waarvan iedereen weet dat ze nog open is wanneer alle andere cafés al lang dicht zijn. Dat ik dat nu al twintig jaar volhoud en daarnaast nog geregeld een partijtje tennis kan spelen op TC Brabo, heeft te maken met hoe ik achter de toog sta. Ik neem deze job ernstig. Voor mij is dit geen way of life. Ik blijf zelf altijd nuchter wanneer ik tap en weersta ook aan de andere verleidingen die een café biedt zoals kansspelen. “

De relatie tussen Café Briard en het gemeentebestuur, politie en zelfs naaste buren is wonderwel goed. “Ik woon zelf ook vlakbij en maak er een erezaak van om - hoe laat het ook wordt - een rondje te doen rond de zaak om eventuele achtergelaten glazen of afval op te ruimen. En de schoonmaak van het café binnen doe ik nog altijd zelf. Een bewuste keuze. Dat houdt me met mijn voeten op de grond”, aldus David, een cafébaas zonder kapsones.

De goede relaties met het gemeentebestuur werden onderstreept door de aanwezigheid van schepen van lokale economie Peter Mendonck (N-VA) en Mats Geismar, voorzitter vna de jongerenafdeling van dezelfde partij. “Beiden komen geregeld ene pint drinken in de Café Briard en riepen David Heerwegh uit tot burgemeester van de nacht. Een naar verluidt onbezoldigde, maar wel leuke eretitel.