Geen rem op succes van Dance Unlimited: 25 bekers na Vlaamse en Belgische kampioenschappen

Wommelgem - Dansstudio Unlimited sprong en gooide hoge ogen op de voorbije Vlaamse en Belgische Kampioenschappen. Niet alleen de ritmische dochters, maar ook hun in streetdance bedreven mama’s keerden terug naar Wommelgem met maar liefst 25 bekers.

Dance Unlimited heeft haar roots in Westmalle, maar voelt zich nu al twee jaar een echte Wommelgemse vereniging. De zowat honderd leden, waaronder toch ook vijf jongens, oefenen in gemeentelijk sportcentrum ’t Brieleke. Miguel Vanneste (23), gewezen wereldkampioen discodans, en Jole Elseviers zijn de choreografen van deze jonge bende. De meeste dansers zijn tieners, al hebben ook een deel van hun mama’s een eigen groep opgericht: The Major Moms.

De uitstap naar de Vlaamse Kampioenschappen, onlangs in Leuven, werd een ware triomftocht voor Dance Unlimited. Dance Attack, dat zijn de junioren tussen 12 en 15 jaar oud, werd Vlaams kampioen Disco. En ook de mama’s dansten zich in stijl naar de eerste plaats in de categorie Streetdance.

“Dat disco-dansen gebeurt niet meer op de muziek van de jaren zeventig van de vorige eeuw”, licht Tamara Mariën toe. Zij is de trotse mama van danstalent Yana De Vos. (13), één van de Dance Unlimited-kampioenen. “Vandaag wordt het tempo van bv. de klassieker ‘Funky Town’ van Lipps Inc. opgeschroefd tot 150 beats per minuut. Snel benenwerk is vereist”, aldus Tamara.

Onlangs werden de junioren op de Belgische kampioenschappen in Gent ook nog vicekampioen. De mama’s, in hun gescheurde streetdance-broeken, deden het nog ietsje beter en veroverden zowaar de nationale titel. Ook verschillende duo’s werden kampioen en/of behaalden podiumplaatsen. Een knappe prestatie wetende dat er aan het BK 800 dansers deelnamen.

“Onze teams trainen elke zaterdag in ’t Brieleke van 13 tot 14 uur. Op 17 en 18 juni (10-12 uur) houden we gratis dansdagen. We hopen dat dan ook veel Wommelgemse meisjes en jongens die gelegenheid te baat nemen om eens te komen kennismaken”, besluit de Dance Unlimited-ambassadrice.