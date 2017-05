Robby Vinny herleeft tijdens minischlagerfestival in Den Babbel

Schoten / Wijnegem - Op 25 mei zou Robby Vinny 55 jaar geworden zijn. Op initiatief van zijn weduwe Linda Verwerft brengen tal van schlagerzangers die dag hulde aan hun vorig jaar overleden collega.

Robby Vinny overleed op 19 maart 2016. Net als André Hazes, werd ook de zingende biersteker van Wijnegem maar 53 jaar oud. De showbizz, drank en ziekte maakten zijn leven veel korter dan onder meer zijn echtgenote Linda Verwerft en vele fans hadden gewild.

De koffietafel na de massaal bijgewoonde uitvaart van Rob Vissers, zoals de goedlachse man echt heette, vond nog plaats in Den Babbel, maar kort daarna ging de deur voor een hele tijd dicht. “Pas met moederdag, half augustus, was ik opnieuw klaar om achter de toog te staan en waren ook de nodige paperassen voor de overname in orde. Sindsdien is Den Babbel open zoals vroeger. Ik krijg gelukkig veel hulp van mijn zoon Enzo Trompeneers.”

In het begin ondervond Linda bij nogal wat Robby-fans en vaste klanten enige schroom om terug te komen. “Die periode is gelukkig voorbij”, vertelt ze. “We maken het hier geregeld terug plezant. Op de jukebox zijn de liedjes van Rob nog altijd de meest gevraagde. Vooral zijn versie van ‘Ze gelooft in mij’ en ‘Kleine jongen’ klinken nog dikwijls door het café. En ook hijzelf gaat nog vaak over de tong. Ik vind dat niet erg, integendeel. Het café hangt vol met herinneringen aan Rob. We missen hem allemaal nog. Ook zijn mama Alda natuurlijk, die gelukkig nog bijna elke dag langskomt in Den Babbel.”

Op vraag van de klanten zullen een tiental artiesten tijdens een mini-schlagerfestival op Hemelvaartsdag Robby Vinny weer heel dichtbij brengen in Den Babbel. “Onder meer zijn goede vriend Franky Hayse, maar ook Dennie Damaro, Luc Caals en vijf andere zangers treden hier die dag vanaf 14 uur op”, kondigt Linda aan. “Ook het duo Enjoy zal er zijn, met op het repertoire de meest gekende liedjes van Robby Vinny. Robs moeder staat achter deze herdenking. Het moet niet te triestig worden. Rob zou niet liever hebben gehad dan dat iedereen een pint dronk op zijn leven, ook al is dat voorbij.”

Ode aan Robby Vinny, do 25/5, vanaf 14u, Den Babbel, Merksemsebaan 102, Wijnegem.