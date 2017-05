Domenico Del Core haalt finale Festival Italiaanse lied

Schilde / Schoten - Schotenaar Domenico del Core mocht zopas aantreden in de grote finale van het jaarlijkse Festival della Canzone Italiana in België. Daar in Luik koos een jury onder toezicht van Salvatore Adamo al voor de 38ste keer het mooiste door een Belg gezongen liedje in de taal van Eros Ramazotti. Domenico zong met hart en ziel, maar eindigde niet bij de eerste drie.

Negen jaar geleden vond de Schotense Charis Lippens haar grote liefde tijdens een zonovergoten vakantie op Sicilië. Ze werd smoorverliefd op de animator in het hotel, die knappe zanger met de lage basstem afkomstig uit Bari, de hoofdstad van Apulië in Zuid-Italië. En Amor zag dat het goed was en dus verloor ook de toen 27-jarige Domenico zijn hart aan Charis, die hij volgde naar het kille Schoten.

Estelle

Het koppel woont intussen in een gezellig huisje aan de Theo Van Cauwenberghslei en bekroonde de liefde zes maanden geleden met de geboorte van een mooi babymeisje: Estelle. Domenico (36) werkt als hoofdmagazijnier in de Armani Jeans-winkel op de Antwerpse Meir, maar stiekem hoopt hij nog op een grote doorbraak als zanger.

“Ik zing al mijn hele leven”, vertelt Domenico. “Ook in Schoten werd ik lid van verscheidene koren, waaronder Zangria. Toen ik hoorde over het jaarlijkse georganiseerde songfestival voor Italiaanse liedjes in Luik, schreef ik me in. Ik heb een liedje ingezonden dat ik op aanraden van mijn toenmalige zangleraar en componist Danny Bloebaum zelf heb geschreven: Estelle, een ode aan mijn lieve dochtertje, dat toen ik het schreef, nog in de buik van haar mama zat. Ik zing er onder meer in hoe mooi en lief ze zal zijn en dat ik alles voor haar wil doen.”

Palais des congrès

Domenico zocht en vond intussen een vaste muzikale begeleider: Athos Bresseleers (20). Hij kan alle genres aan en heeft speciaal voor zijn vriend ook zijn Italiaanse canzone ingeoefend. “Toen ik het liedje had ingestuurd was het bang afwachten. De jury weerhield maar 14 van de 48 ingezonden kandidaturen. Ik ben heel blij en trots dat ik de finale haalde en zopas voor een vol Palais des congrès aan de Maas in Luik mocht optreden.”

De meeste andere finalisten, afkomstig uit Wallonië en Limburg, zongen met muziek op een bandje. Domenico deed het dus met live begeleiding. “Het was een uniek ervaring. De jury maakte alleen de eerste drie bekend en daar zat ik niet bij. Toch kijk ik tevreden terug dit festival.”

“Ik ben gelukkig in mijn job, maar wie weet zit er toch nog een zangcarrière in. Mijn grote voorbeeld is Pino Daniele, die twee jaar geleden te vroeg overleed. Zijn popmuziek had blues- en jazzinvloeden met hier en daar uitstapjes naar rap en wereldmuziek. Daniele zong voornamelijk in het Italiaans en soms in het dialect van zijn geboortestad Napels. Maar ook Rocco Granata waardeer ik. Het is een droom om hem ooit eens live te kunnen ontmoeten. Ik hoop stilletjes dat ik zijn opvolger kan worden en de prachtige Italiaanse muziek ook opnieuw populair kan maken in België.”