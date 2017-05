Peter De Smet Cup toe aan tiende editie: "Peter was de zon in het leven van velen"

Schilde - Vanavond openen Erik Van Looy, Kevin Janssens en tal van andere vedetten van SK Muggenberg in 's-Gravenwezel de feestelijkheden van de tiende Peter De Smet Soccer Cup. Dat toernooi is genoemd naar de betreurde SK-‘s-Gravenwezel-speler die hiervoor destijds het initiatief nam, maar in 2010 op 32-jarige leeftijd overleed aan kanker. “We zijn heel blij dat zijn vrienden de toernooitraditie nog steeds voortzetten op de manier zoals Peter het zelf zou hebben gewild”, aldus zijn dankbare ouders Robert De Smet en Jeanne De Vlieger.

Wijlen Peter De Smet lag in 2007 aan de basis van de feestelijke seizoensafsluiter op ’s-Gravenwezel. “Na een training was hij het die samen met ploegmakker Jeff Ickx en materiaalmeester Robijn Van Mieghem met het idee op de proppen kwam voor een nachttoernooi”, vertellen huidige organisatoren Sven Van Vlem en Olivier Ysewyn. “De eerste editie vond plaats in 2008 en de formule - een combinatie van vriendschappelijke partijtjes met feesten – sloeg meteen aan.”

Maar in 2009 werd kanker een agressieve spelbederver. Peter De Smet, een succesvol en levenslustige handelsingenieur, verloor de ongelijke strijd tegen de ziekte na amper vijf maanden. “Peter was de zon in ons leven, maar niet allen in dat van ons”, toont moeder Jeanne me het rouwkaartje terwijl ze een traan wegpinkt. Peters vrienden knikken. “Peter was een topkerel en het stond al snel vast dat we zijn toernooi zouden verderzetten, om hem te blijven gedenken. Er kruipt flink wat werk in, maar met heel wat vrijwilligers, waaronder ook nog steeds rots in de branding Robijn Van Mieghem, klaren we de klus met de glimlach”, aldus Olivier in de ruimte partytent van 300 vierkante meter, die hij en zijn vrienden de voorbije dagen hebben rechtgezet naast de voetbalvelden aan de Gillès de Pélichylei.

De Peter De Smet Cup is dit weekend toe aan de tiende editie en die wordt extra feestelijk. Natuurlijk wordt er gevoetbald. Vrijdagavond al geeft het vedettenteam van Erik Van Looy partij tegen een veteranenelftal van KSK ’s-Gravenwezel-Schilde. De bekende regisseur doet onder meer beroep op Jonas De Roeck, Tomasz Radzinsky, Rudi Smidts en Darko Pivaljevic, die om de hoek woont in ’s-Gravenwezel. Ook Annelies Cooymans, de verrassende tweede in de jongste reeks van De Mol, zal er zijn. “Niet om te voetballen, maar omdat ze mijn moeder is”, lacht medeorganisator en dj Vincent Fraussen.

De ouders van Peter zullen er ook weer zijn. Vader Robert De Smet komt zelf niet in actie, al is deze krasse zeventiger en op één na oudste speler van de club ’s-Gravenwezel nog steeds elke dinsdag paraat op de voetbaltraining voor wat hij zelf gekscherend de U 100 noemt. “We maken nog vele plezier”, vertelt Robert, die oorspronkelijk van Damme afkomstig is.

Zaterdag treedt dan de jongere garde aan op de twee velden in ‘s-Gravenwezel. “We verwachten 24 teams van telkens acht spelers”, vertelt Olivier Ysewyn. “Wie na een dag lang wedstrijden spelen het meest gewonnen heeft, mag de mooie Peter De Smet Cup mee naar huis nemen. Het is veelzeggend dat er ook dit jaar weer verschillende teams komen met vrienden van Peter uit alle hoeken van het land: van werkrelaties uit Limburg tot oud-studiemakkers uit Leuven. We zullen ze allemaal goed ontvangen.”

Aan de PDS Cup hangt ook een stevig party-luik. “Al van ’s middags zorgen dj’s in onze partytent en op het grote loungeterras voor een fijne ambiance”, vertellen Tim Van Vlem en Vincent Fraussen, die zelf ook een set voor hun rekening nemen als het duo Vlem & Frauss. Andere sfeermakers zijn Flowchief, D-Maxx en Robbertoo. Dat belooft een flink afterparty te worden, die doorgaat tot 3 uur.

“Vorig jaar hebben we voor het eerst ook 1500 euro kunnen schenken aan Kom Op Tegen Kanker. Dit jaar rekenen we gezien de extra feestelijkheden op een hoger bedrag”, hopen de vrienden van Peter De Smet vrijdag en zaterdag veel bezoekers te kunnen verwelkomen.

Praktisch

Peter De Smet Cup met vanavond vrijdag 19 mei om 20 uur benefietmatch van vedettenteam SK Muggenberg tegen lokale veteranen van en toernooi met lange afterparty op zaterdag 20 mei op complex Molenakker Gillès de Pélichylei ’s-Gravenwezel.