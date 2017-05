Schoten - De werken in de Heidebloemlei zijn afgerond.

In de week van 22 mei plaatst Eandis nog de nieuwe verlichtingspalen. In het eerstvolgende plantseizoen worden ook nog de beuken aangeplant want de hoge eiken werden voor deze herinrichting en rioleringswerken gekapt. Het gemeentebestuur en rioolbeheerder Rio-link investeerden samen 165.000 euro in deze werken.