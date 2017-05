Ook kille HAP lokt veel volk naar park

Schoten - Een twintigtal foodtrucks parkeerden het hele weekend met toelating van de gemeente achter het kasteel van Schoten voor de tweede editie van HAP.

Ondanks de vooral vrijdag en zondag kille temperaturen, schat organisator Danny Vermeyen dat er toch zo'n 10.000 Schotenaren passeerden. Vooral zaterdag was de toeloop groot. De organisatoren, die later dit jaar in onze provincie ook nog Mechelen en Herentals aandoen, hadden hun terrein nog feestelijker en gezelliger ingericht dan vorig jaar. Vooral gezinnen klaagden wel over de hoge prijzen, maar volgens Vermeyen zijn de porties op HAP dan ook groter dan normaal.