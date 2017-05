Kranen Michielsens geeft stuurknuppel aan bezoekers op eerste jobdag

Wijnegem - De vele mannen en wellicht ook vrouwen die graag eens een echte grote hijskraan willen besturen, krijgen daartoe nu zaterdag 6 mei (9-13 uur) een uitgelezen gelegenheid op de jobdag van Kranen Michielsens.

“Ook wij kampen met heel wat vacatures en proberen met deze eerste jobdag op onze site aan de Merksemsebaan 270 in Wijnegem te laten zien en voelen dat de job van kraanbestuurder best wel aantrekkelijk en voor iedereen haalbaar is”, vertelt personeelsverantwoordelijke Johan Bossaerts.

“We merken dat het beroep van kraanbestuurder op zich best veel mensen aanspreekt, maar dat weinigen n weten dat ze ook effectief in aanmerking komen om het beroep uit te oefenen. Wie droomde er als kleine jongen al niet van om met zo'n grote kraan te rijden en te werken? Het schrikt veel mensen af om dit als beroep te kiezen, maar een rijbewijs C en de wil om te leren volstaan om die droom waar te maken. We voorzien zaterdag kranen om zelf eens te besturen, een professionele simulator en ervaren collega's om mee te spreken. Boys moeten voor ‘hun toys’ zaterdag bij Kranen Michielsens zijn”, aldus Johan Bossaerts.