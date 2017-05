Kunstenaars en ambachtslui zorgen voor Montmartresfeer op Kerkplaats

Wommelgem - Zaterdag vindt de zesde editie plaats van ‘Kunst op het plein’. Een hoogdag voor alle kunstliefhebbers uit Wommelgem en omstreken.

‘Kunst op het plein is een tweejaarlijkse traditie die Wommelgem vast ook dit keer zal onderdompelen in een Montmartre-sfeer. Op de Kerkplaats verzamelen een veertigtal kunstenaars om hun werk te presenteren.

“Kom kijken en ontdek kunst in de ruime zin van het woord”, aldus schepen van Cultuur Ann Theys (N-VA). “Zowel meer klassieke kunstvormen zoals schilder- en tekenkunst komen aan bod alsook minder gekende vormen zoals glasfusing, letterkappen in steen en handgemaakte 3D-kaarten. Voeg daarbij nog eens de workshops, demonstraties en ambachten en je hebt een kunstmarkt die zeker het bezoeken waard is.”

Met de nodige randanimatie wordt een bezoek nog meer de moeite. Diverse groepen zorgen nu en dan voor een muzikaal intermezzo. Koninklijke Harmonie De Eendracht verzorgt de publieksbar in de feesttent, wat de kunsthappening nog completer maakt.

Het evenement loopt in het kader van de ‘Week van de Amateurkunsten’, dat Vlaams kunstzinnig talent in de schijnwerpers wil plaatsen. De cultuurraad is initiatiefnemer en treedt op als medeorganisator.

Kunst op het plein, zaterdag 6 mei van 11 tot 18 uur