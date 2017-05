Staatssecretaris Philippe De Backer waarschuwt leerlingen:: "Gênante foto staat voor altijd online"

Schoten - De vijfdejaars van het Sint-Cordula-instituut begonnen hun woensdagvoormiddag met een uurtje privacy-les. Gelegenheidsdocent was niemand minder dan Philippe De Backer (Open Vld), de staatssecretaris die op dit domein bevoegd is. Hij wist zelfs deze digital natives uit de IT en multimedia-richting te verrassen met de valstrikken die telecomspelers en sociale mediagiganten voor hen hebben uitgehangen.

Wanneer de politieke loopbaan van de coming man binnen Open Vld straks zou beginnen sputteren, kan hij nog altijd een carrièreswitch naar het onderwijs overwegen. Philippe De Backer had geen moeite om de aandacht van de dertig scholieren te trekken en een uur lang vast te houden. Leerkrachten Sebastian Hartmann en Thom Vandevenne werden er bijna lichtjes jaloers van.

De staatssecretaris begon zijn les met het tonen van een gekke foto uit zijn eigen studententijd. “Zomaar te vinden op het internet, via een illegaal programma, want natuurlijk had ik die zelf verwijderd. Denk dus niet te gauw dat wat je zelf hebt gewist, nooit meer tevoorschijn kan komen. Het is een extra reden om heel goed na te denken over wat je allemaal deelt”, aldus De Backer.

Die wist na een korte verkenning van de Facebookprofielen ook de bijnamen en weekendbezigheden van zijn publiek op te sommen. “Jongeren vinden privacy heel belangrijk, zeker in dit tijdperk van sociale media. Maar privacy blijft voor hen vaak een vaag begrip of ver-van-mijn-bedshow”, ervaart De Backer. “Ik vind het mijn taak om jongeren persoonlijk bewust van te maken van het belang daarvan, zonder ze af te schrikken van de digitale wereld met z’n prachtige en haast ongebreidelde mogelijkheden. Deze jongens en meisjes groeien aan de laptop en met de smartphone in de hand, maar dat maakt hen des te kwetsbaarder wanneer ze er geen rekening mee houden dat hun digitale activiteiten ook tegen hen gebruikt kunnen worden.”

De Backer maakte reclame voor zijn privacy-commissie, die vanaf eind dit jaar ook boetes zal kunnen uitdelen, en sloot af met een reeks tips. “Chats zijn vaak niet zo privé als je denkt. Let dus ook op met wat je in die online-gesprekken allemaal deelt en te kijk zet. Zorg ervoor dat je steeds de laatste versies hebt van je browser. En het is best wel een goed idee om je webcam af te plakken tegen hackers.”

De staatssecretaris gaf heel wat tips en hield tussendoor ook nog een wijs pleidooi om nieuws te consumeren via journalistiek zoals die door kranten worden gebracht en dus niet alleen voort te gaan op gratis berichten via sociale media. Philippe De Backer: “Hoe meer Google, Facebook en de andere grote spelers over je weten, hoe meer ze hun nieuwsaanbod op jou persoonlijk gaan afstemmen om je te behagen. Zo dreigt je wereldbeeld wel erg beperkt te worden en staat de deur open voor fake news. Bekijk dus ook Het Journaal en lees de echte krant, al dan niet via smartphone.”

Hopelijk slaan Yannick Van den Broeck (17) en Evi Adriaenssens (16) alvast die laatste raad niet in de wind. Maar ze zullen nog meer onthouden van de privacy-les door de staatsecretaris. “Ik ga onmiddellijk de privacy-instellingen van m’n Instagram-account checken en bijstellen”, aldus Evi, die als multimedia-leerling later zelf een manier wil vinden om ook Twitteraars de gelegenheid te geven om bepaalde mensen uit te sluiten als volgers want dat kan nu niet, beweert ze. Yannick had al wel eens te maken met een snoodaard die met een vals Facebook-profiel toenadering zocht, maar voorts werd zijn privacy nog niet al te erg geschaad. “Vrienden taggen in foto’s deed ik zelf sowieso al bijna niet en dat zal ik nu nog minder doen.”