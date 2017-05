Ode aan Wommelgemse wielerheld Jef de Zigeuner

Wommelgem - Of hij nu Jos, dan wel Jef Somers heette, daar raakten wielerjournalisten het destijds niet over eens. “Maar ‘de Zigeuner’, zoals zijn bijnaam luidt, is zonder twijfel de strafste renner die Wommelgem ooit heeft voortgebracht”, stelt kenner Jef Dauwen, die over de tweevoudige oud-winnaar van o.m. Bordeaux-Parijs alles weet en er een mooie tentoonstelling over samenstelde. De espo is heel de maand mei te bezoeken in de bibliotheek van Wommelgem.

Op 29 mei zal het precies honderd jaar geleden zijn dat dé Wommelgemse wielerheld ter wereld kwam. Jef Dauwen heeft daarom de bibliotheek ‘versierd’ met mooie oude foto’s, ontelbare krantenknipsels en prachtige magazine-covers waarop Jef Somers de hoofdrol speelt na zijn heroïsche overwinningen. “Veel van het materiaal kreeg ik van Irma Van Aael, de weduwe van Jef, die zelf al in 1966 overleed, amper 16 jaar nadat hij zijn fiets aan de haak had gehangen. Irma zelf overleed twee jaar geleden.”

Jef Dauwen (72) bezit thuis in Wommelgem een indrukwekkend archief over de wielersport. Een levenswerk. “Ik zie het nog zo voor me: vader die in 1955 bij onze pas aangekochte radiotransistor stond en huilde van blijdschap omdat hij live had gehoord dat Stan Ockers in Italië wereldkampioen was geworden. Twee jaar later mocht ik al mee naar het WK in Waregem, waar ik met eigen ogen Rik Van Steenbergen de wereldtitel zag behalen. Het waren gebeurtenissen die zoveel indruk maakten, dat ik de koers nooit meer heb losgelaten”, aldus Dauwen.

Hoewel hij zelf met het team Houthandel Borremans aan de basis lag van de allereerste wielertoeristenclub in Wommelgem, heeft Jef Dauwen zelf nooit gekoerst. Maar over de streekrenners weet hij zowat alles. In die categorie spant Jef Somers de kroon. “De jongste jaren raakte vooral Björn Leukemans bekend als Wommelgemse coureur. Die was niet slecht, maar wat heeft die nu eigenlijk gewonnen? De Druivenkoers in Overijse en een rit in de Ronde van Oostenrijk. Dat is niks in vergelijking met het palmares van Jef Somers”, vindt Dauwen.

“Hij was nog maar net 20 geworden of de Zigeuner zorgde al meteen voor een stunt door de superlange wedstrijd Bordeaux-Parijs te winnen”, toont Jef Dauwen krantenpagina’s uit die tijd. “Een straffe stoot. Hij reed die 572km (!) achter een motor in 12 uur en 46 minuten tegen een gemiddelde snelheid van 44 km per uur. Onvoorstelbaar, zeker in 1937. Bij zijn comeback na de Tweede Wereldoorlog zou Jef diezelfde en nu niet meer georganiseerde klassieker nog eens op zijn naam schrijven na een echte heldentocht in een verzengende hitte. Slechts drie coureurs bereikten tijdens die editie van 1947 de finish.”

Andere mooie overwinningen blijven de Ronde Van België (1939), twee bergritten in de Ronde Van Zwitserland (1939) en de Grote Landenprijs (1943), een lange tijdrit van 142 km in Parijs, die hij als eerste Belg wist te winnen. Maar uiteraard duiken in de nostalgische expo ook bekende Wommelgemnaren op. “Deze twee supporters hier bij hun held, na een gewonnen koers in Geel, zijn Rik Hermans, beter gekend als Rikske van de Mane, en Jef Heylen”, wijst Jef Dauwen naar twee heren van stand. “Hermans batte café Royal uit in het gebouw aan de Dasstraat waarin nu het OCMW zit. Hij is medestichter van voetbalclub Ternesse Wommelgem. Jef Heylen lag aan de basis van bekende gelijknamige transportfirma.”

Tot slot willen we natuurlijk weten hoe Jef Somers aan zijn bijnaam de Zigeuner is gekomen. Jef Dauwen: “Er was zijn bruine gelaatstint, maar ook het feit dat hij na zijn eerste grote overwinning in Bordeaux-Parijs er liefst drie dagen over deed om terug naar Wommelgem te keren, gaf aanleiding tot gebruik van die roepnaam. De twee harmonieën van het dorp, de Verbroedering en De Eendracht stonden al vanaf maandag te wachten op de Kerkplaats om hem feestelijk in te halen, tevergeefs.”