Onderzoek doctoraatsstudente toont aan: Schotenaren bijzonder tevreden over eigen gemeente

Schoten - Schoten is een walhalla. Dat is geen vroeg verkiezingspraatje van de huidige bestuursploeg, maar kan je afleiden uit het onderzoek dat doctoraatsstudente Sabine Rys voerde. Liefst 84 % van de inwoners is tevreden over de gemeente.

Sabine Rys (26), die zelf opgroeide in Schoten, deed het onderzoek onder toezicht van professor Dr. Wouter Van Dooren aan de faculteit sociale wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. “Ik baseerde me op een tevredenheidsonderzoek dat eerder in New York werd gedaan. Ik vroeg en kreeg de medewerking van de gemeente, waar de bestuurders zich voorts niet hebben gemengd. “

De onderzoekster staat zelf te kijken van de hoge responsgraad. Liefst 24% van de Schotenaren ouder dan 18 jaar nam deel. Dat is wellicht mede te danken aan het feit dat de gemeente het onderzoek een officieel karakter gaf en de enquêteformulieren mee hielp verspreiden, zowel op papier als online. “Mensen uit alle lagen van de bevolking en alle leeftijden vulden de antwoorden in, met misschien een lichte oververtegenwoordiging van senioren”, aldus Rys.

De gemeenteraad kreeg de primeur van de resultaten en die zijn stalinistisch goed. ‘Ik woon graag in Schoten. Der dienstverlening van de gemeente is van hoge kwaliteit. Ik heb vertrouwen in de gemeente Schoten. 84% van de deelnemers schaarden zich achter deze stellingen. “We zien dat de algemene tevredenheid samenhangt met het zich thuis voelen in de wijk waarin m’n woont. Alleen in de wat noordelijk gelegen buurten zoals Elshout, is de tevredenheidsscore iets minder hoog. Wellicht komt dat door de wat geïsoleerde ligging en het ontbreken van winkels”, vermoedt Rys.

Ook de meeste diensten van de gemeenten krijgen van de geënquêteerden een goed rapport met als positieve uitschieters de huisvuilophaling (70%), evenementen (70%) en parken (65%). De politie en bibliotheek halen een gemiddelde score. “Uit de vele opmerkingen die de mensen konden geven leiden we onder meer af dat de politie te weinig verkeerscontrole doet en soms onvriendelijk is”, aldus de onderzoekster. “Het huisvuil zou frequenter opgehaald mogen worden. De noodbibliotheek wordt als een ramp ervaren. Het Cogelspark en de slechte toestand ervan is een doorn in het oog. En in het cultuuraanbod, waarover 54% heel tevreden is, mag best wat meer variatie komen. De nadruk ligt nu wat te veel op theater, vinden sommigen.”

85% van de Schotenaren is in de wolken over de dienstverlening en klantvriendelijkheid in het gemeentehuis, maar meer openingstijden buiten de kantooruren zouden welkom zijn. Ook over het winkelaanbod zijn 66% van de Schotenaren tevreden, al mogen er best nog wat bakkers bijkomen en er klinkt ook een roep naar een Albert Heijn.

Rys peilde verder naar enkele hete hangijzers en dat levert weinig verrassende resultaten op: 82% wil niet weten van betalend parkeren. 70% vindt de aanwezigheid van een dierenasiel belangrijk en liefst 80% juicht investeringen in zonne- en windenergie toe. Of er op de Markt alleen geparkeerd moet worden zoals nu of dat er ook plaats moet zijn voor terrasjes, daarover zijn de meningen evenredig verdeeld. Dat is ook zo wat het al dan niet autovrij maken van de Paalstraat betreft.

“Meer dan de helft van de deelnemers wil meer inspraak in het beleid. Nogal wat mensen hebben het gevoel dat ze met hun klachten niet bij de gemeente terechtkunnen of weten alleszins niet waar ze daarvoor moeten zijn. Een werkpunt”, aldus Sabine Rys.

Schepen voor Inspraak Iefke Hendrickx (N-VA) ziet in de kritische opmerkingen een bevestiging van enkele gekende hiaten in het beleid. “Maar die pakken we aan”, aldus Hendrickx. Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) kan zijn tevredenheid over de resultaten niet verbergen, maar benadrukt dat de sterke score die ‘zijn’ gemeente haalt in dit onderzoek, niet zal gebruikt worden in politieke communicatie en campagnes.

Sabine Rys peilde in de enquête overigens ook naar de politieke voorkeur van de Schotenaren, maar die resultaten houdt ze bewust achter de hand, omdat ze niet het doel waren van het onderzoek en alleen dienden om na te gaan of de deelnemers representatief waren. “Ik stel wel vast dat Schoten op politiek vlak nog steeds een ‘rechtse gemeente’ is. De scores zijn vergelijkbaar met de resultaten na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012”, is al wat ze daarover na enig aandringen kwijt wil.