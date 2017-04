Verijst de Lindenhoeve na negen jaar dan toch uit haar as?

Schilde - Deze week loopt een openbaar onderzoek af voor de bouw van een nieuwe horecazaak met woning op de plaats waar nu al acht jaar de ruïne staat van de afgebrande taverne Lindenhoeve in Schilde.

In 2009 legde een zware brand de populaire Lindenhoeve aan de Wijnegemsteenweg grotendeels in de as. De getroffen eigenaars zijn zelf nooit meer begonnen aan een heropbouw. Ze verkochten de vennootschap De Zeven Schaken in 2011 aan Hugo De Bruyn. “Niet voor mezelf, maar voor m’n twee kinderen”, licht de zeventiger uit Boechout toe.

Sindsdien gebeurde er echter niks, toch niet op het terrein. Op de Lindenhoeve-site aan de Wijnegemsteenweg lijkt de natuur het definitief te hebben gewonnen van de resterende muurtjes, die haast onzichtbaar zijn geworden met al dat opschietend groen. De Bruyn vroeg, maar kreeg nooit toestemming van de gemeente voor zijn horecaplannen.

Intussen zijn we aan openbaar onderzoek nummer vier toe en de eigenaar heeft nu wel goede hoop dat het wel eens zou kunnen lukken. In 2015 keurde de gemeenteraad van Schilde namelijk een ruimtelijk plan (rup) goed dat bepaalde zonevreemde bedrijven, waaronder de Lindenhoeve, onder strikte voorwaarden toch toelaat. Maar dan mogen de plannen niet te grootschalig zijn. En dat zal de kwestie worden.

Hugo De Bruyn wil voorlopig niet verder toelichten wat hij precies van plan is met de nieuwe zaak. Wat wel vaststaat is dat de gemeente met argusogen zal uitvlooien of de plannen voor de nieuwe Lindenhoeve of hoe de zaak ook zal heten wel voldoen aan de regels van het rup.