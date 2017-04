Gemeente lost missing link voor fietsers in Van Tichelenlei op

Wommelgem - Normaal was het de bedoeling om alleen de voetpaden en parkeerstroken in de Van Tichelenlei te vernieuwen. Maar de gemeente besloot in extremis er meteen een breed fietspad aan te leggen.

De werken in de Van Tichelenlei, waar de voetpaden en parkeerstroken er erg slecht bijlagen, gingen van start op 8 maart. Aan beide zijden van de straat worden ze volledig vernieuwd. De huidige betontegels worden vervangen door dubbele klinkers, de boordstenen door nieuwe exemplaren en ook de goot zal heraangelegd worden. Het gaat hierbij om een project dat via het budget bijzondere onderhoudswerken uitgevoerd wordt.

“Na overleg met de mobiliteitscommissie, hebben we alsnog besloten om ook een fietspad aan te leggen in de Van Tichelenlei, vanaf de Autolei tot de Kandonklaan”, kondigt schepen van Openbare Werken Bart Van Scharen (N-VA) aan. “Het fietspad werd toegevoegd aan de opdracht van de aannemer. Die zal de kruispunten met de Oude Baan en Kandonklaan aanpassen. De bestaande fietsstrook langs de pare kant blijft behouden, maar zal ook rood ingekleurd worden. De rijbaan zal door deze ingrepen versmald worden waardoor er minder snel gereden zal worden. In totaliteit investeren we 95.000 euro extra.”

De werken in de Van Tichelenlei, inclusief het nieuwe voetpad, zouden half mei klaar moeten zijn. Maar daar blijft het niet bij. Wommelgem viel namelijk in de prijzen bij de verdeling voor de extra middelen voor fietsinfrastructuur die Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) zopas bekendmaakte. “We kunnen zo op kosten van de Vlaamse overheid en versneld de fietspaden over een groot stuk langs de Herentalsebaan vernieuwen en ook de oversteek vanuit de Uilenbaan naar de Ternesselei beter beveiligen", aldus een dankbare schepen Bart Van Scharen.