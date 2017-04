Heel Nieuw-Zeeland zingt mee met song van Anouk (13)

Schoten - Anouk Van Dijk (13) werd uitgeroepen tot winnares van Hook, Line and Sing-A-Long 2017. Dat is een prestigieuze compositiewedstrijd in Nieuw-Zeeland, het land waar ze woont met haar van Schoten afkomstige mama Anke Jansen, zusje Tanika en papa.

Anke Jansen (42) groeide op in de Sint-Filippusbuurt in Schoten, maar volgde haar man Alex Van Dijk (41) in 1999 naar zijn geboorteland Nieuw-Zeeland. En Anke heeft goed nieuws voor de heimat. “Ik ben trots de Schotenaren en andere vrienden in Antwerpen te kunnen aankondigen dat Anouk (13), één van onze twee dochters, hier zopas een belangrijke nationale liedjeswedstrijd heeft gewonnen: Hook, Line and Sing-A-Long”, aldus de trotse mama.

Zonder muziekschool

“Anouk schreef ‘Cape Reinga’, het winnende liedje, helemaal zelf. De tekst gaat over het op bijna noordelijkste puntje van Nieuw-Zeeland, waar de Tasmaanse Zee en Stille Oceaan op elkaar botsen. We waren er op vakantie en die trip maakte grote indruk op haar. Het lijkt daar het einde van de wereld. Anouk was erg onder de indruk en heeft die bijzondere plek mooi gevat in een mooie tekst verpakt in een vrolijke melodie, waarbij ze zichzelf begeleidt op ukelele en gitaar. Knap is dat ze de instrumenten helemaal zelf leerde bespelen, zonder hulp van de muziekschool.”

De jonge singer-songwriter won als laureate niet alleen 500 Nieuw-Zeelandse dollar, maar mocht het nummer intussen ook professioneel opnemen in de bekende Roundhead Studios in Auckland. ‘Cape Reinga’ wordt in mei themalied van de New Zealand Music Month, een campagne die loopt in alle scholen van het land. Op 31 mei zal het door alle scholieren over het hele land samen gezongen worden tijdens een grote sing along. Het is al de tweede erkenning van Anouks talent op korte tijd want eind 2015 won ze het New Zealand Ukulele Festival.

Om de twee jaar naar Schoten

Hoewel Anouk net als haar zus Tanika (11) geboren werd in Nieuw-Zeeland, spreken de meisjes allebei een aardig mondje Nederlands. “We hebben een hele goede band met Schoten en reizen om de twee jaar terug”, vertelt Anke. “We komen dan graag naar Hello! Schoten. Ik heb zelf vroeger nog bij volksdansgroep Gelmel gedanst en heb hier in Nieuw-Zeeland nog een paar van de mooie kleedjes uit die tijd hangen.”

Normaal komen Anke en haar gezin, waaronder Anouk met haar ukelele en gitaar, ook deze zomer over naar België. Dan zullen ook hun Schotense vrienden en familieleden haar aan het werk kunnen horen. Anouk zal op 16 juli samen met haar zus Tanika optreden aan de zomerbar van Schoten Bad. Guido Jansen en Jeanine Weckx, de in Schoten wonende trotse nana en pepe van Anouk, zullen vast en zeker op de eerste rij zitten.

Officiële bekendmaking laureate Anouk Van Dijk