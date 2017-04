Wijnegemnaar Jan Janssens gedribbeld door Yannick Ferreira Carrasco

Schoten / Wijnegem - Wijnegemnaar Jan Janssens (26) mocht voor een dribbelduel en vluchtige ontmoeting met Yannick Ferreira Carrasco op kosten van Orange heen en weer naar Madrid, op kosten van Orange.

Janssens had de onverwachte trip en meet & greet met de Rode Duivel te danken aan zijn recente beslissing om voor internet, mobiele televisie en digitale televisie, inclusief sportkanalen, te kiezen voor het pakket Love van Orange. Hiermee wil het telecombedrijf als derde speler knabbelen aan de grote marktaandelen van Proximus en Telenet. De Wijnegemnaar was welgeteld de 50.000ste LOVE-klant en dat verdiende een prijs, vond de bedrijfsleiding.

“Ik betaal 78 euro nu en ben erg tevreden. Dat ik ook het Spaans voetbal voor die prijs kan volgen, is meegenomen. Carasco, waarvan ik niet wist dat ik hem ging ontmoeten, is een topper. Dat heb ik ter plaatse aan de lijve kunnen ondervinden tijdens de opnames voor het een filmpje dat sinds kort op sociale media te zien is. Ik was geen partij voor hem, maar hij bleef heel vriendelijk. Hopelijk krijg ik straks ook de matchen van Antwerp op mijn televisie te zien. Wat dat is de ploeg van mijn hart.”

