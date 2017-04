Tien jaar serviceflats Sint-Lodewijk uitbundig gevierd

Schilde - Bewoners, directie en medewerkers vierden het tienjarig bestaan van de serviceflats op de campus van Zorgcentrum Sint-Lodewijk. Architect op rust en bewoner Edgard Wollaert (91) leidde het feest mee in goede banen.

“De beslissing om ons rusthuis uit te breiden met 40 serviceflats moet één van de snelst gerealiseerde projecten ooit zijn in de sector”, vertelt Chris Janssens, al 26 jaar directeur van de onafhankelijke instelling. “Op 1 april 2006 gingen de bouwwerken van start en amper één jaar later waren de flats intrekkensklaar. De belangstelling was meteen groot, zelfs zonder publiciteit te voeren. Over die tien jaar hebben we aan 94 bewoners huisvesting geboden en de ondersteuning door zorgassistenten, logistieke medewerkers, kapsters, kinesisten en animatrices die eigen is aan onze werking. 26 mensen verhuisden na verloop van tijd naar ons rusthuis. Dat zorgparcours is van meet af aan de bedoeling geweest.”

Ter gelegenheid van het jubileum werden alle zorgverstrekkers onder leiding van Peggy De Rudder omgeschoold tot feestenbouwers. Ook de bekende oud-architect Edgard Wollaert, vader van collega Gie Wollaert, droeg bij tot de feestvreugde. Hij en zijn echtgenote Paula wonen al vijf jaar en tot hun grote tevredenheid in één van de zorgflats. “Dit complex is misschien geen architecturale parel, maar de ligging in het groen is ongeëvenaard, net als het personeel”, aldus Wollaert. Die tekende onder meer de constructie waarop de grote feesttaart stond en liet zijn andere zoon, de PIVA-patissier Jan Wollaert, de taart bakken. Heemkring Scilla kwam tussen de vele gangen door een nostalgisch toneelstuk opvoeren en er werd ook nog flink gedanst.