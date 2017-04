Takjes worden Boomen prikkelen fantastie

Schilde - De Koninklijke harmonie ‘Takjes worden Boomen lokte veel volk naar haar laatste jaarconcert in het dienstencentrum, dat weldra afgebroken wordt.

Dirigent Guy Delbrouck koos ‘fantasie’ als thema. Hij riep daarbij de typische sfeer op van sprookjes. De titels spraken al voor zich: Game of Thrones, Gulliver’s Travels, The Magic of Harry Potter .. De presentatie, de lichteffecten, het optreden van jeugd ‘De Takjes’, de viering van de jubilarissen en de gratis aanwezigheidstombola, vervolledigden het geheel.