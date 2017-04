Pannenkoeken en cava ter ere van al wat minder schuwe damhertjes

Schoten - De housewarming party van de vijf damhertjes in hun nieuwe verblijf achter Gelateria Mama Calinka werd geteisterd door hevige regenvlagen. Maar adoptieouders Nancy Hermans en Jan Augustyns maakten er samen met tientallen gezinnen een zoet welkomstfeest van.

De vijf damhertjes die jarenlang in het gemeentepark van Schoten rondliepen, zijn twee weken geleden met de hulp van een dierenarts verhuisd naar hun nieuwe stek: een half hectare omheinde grasweide in de tuin van Mama Calinka achter het park.

Om dat te vieren trakteerden de uitbaters zaterdag met pannenkoeken, die door Nancy alle 200 ter plaatse vers gebakken werden met deeg waarin de scharreleieren van de eigen kippen verwerkt waren. Ze smaakten niet alleen heerlijk, maar zagen er met hun bloemsuikerlaagje, waarin een Bambi-sjabloon was uitgesneden, ook mooi uit. De gemeente is zo blij met het nieuwe damherenverblijf, dat burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) en schepenen Iefke Hendrickx (N-VA) en Paul Valkeniers (Open Vld) bovenop een krat cavaflessen opentrokken.

Onder meer Steven De Nijs en echtgenote Sabrina uit wijk De Leck lieten zich het vieruurtje smaken. Ze waren niet alleen vergezeld van dochters Sarah (12) en Laura (10), maar ook vriendin Nancy Geerts en dochter Zoë (10) uit Duffel hadden duidelijk een goede dag uitgekozen om naar Schoten te trekken.

Rudi Smet, de dierenvriend en gemeentearbeider die de damherten de voorbije vijf jaar dag in dag uit verzorgde in het park, kwam ook poolshoogte nemen. “Het afscheid van de herten viel me zwaar, maar ook ik ben ervan overtuigd dat ze hier een betere thuis hebben. Ik merk gelukkig ook dat ze al wat minder schuw worden en zich geleidelijk aan meer en meer beginnen tonen aan de bezoekers.”